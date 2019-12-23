شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات أعلى طريق السويس اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة مواد بترولية والان مع تفاصيل الخبر
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية.
على الفور، تم انتقال اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لمكان البلاغ لرفع الحادث، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.
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