أخبار مصر

كثافات أعلى طريق السويس اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة مواد بترولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات أعلى طريق السويس اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة مواد بترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة مواد بترولية على طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات أمام المتجه إلى القاهرة، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور. 

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس الصحراوى، بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية.

 

Advertisements

على الفور، تم انتقال اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة لمكان البلاغ لرفع الحادث، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كثافات أعلى طريق السويس اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة مواد بترولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا