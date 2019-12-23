شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يشرف على تشجير ميدانى روكسى والخليفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة القاهرة أعمال تطوير ميدانى روكسى، والخليفة المأمون، بحى مصر الجديدة، حيث تجرى أعمال توسعة ورصف وتجميل للميادين. وأشرف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على أعمال إعادة زراعة ميدانى روكسى والخليفة المأمون بمعرفة إدارة الحدائق والتجميل بهيئة النظافة وحى مصر الجديدة. Advertisements ويأتى تطوير ميدان روكسى والخليفة، ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى للحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.



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