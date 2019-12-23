جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية تنموية شاملة لمحافظة الغربية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الأزهرغدا قافلة طبية تنموية شاملة لقرية بشبيش بالغربية. وتنطلق القافلة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمشاركة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الازهر والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية. وصرح الدكتور المحرصاوى أن القافلة تأتى فى إطار حرص الجامعة على تنمية المجتمع وخدمة البيئة وتقديم خدمات طبية وتوعوية وتثقيفة شاملة للمناطق الاشد احتياجا على مستوى الجمهورية وأكد ان القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين فى تخصصات ( الباطنة .الرمد. النساء والتوليد.القلب والصدر - العظام - الأطفال - الأسنان - جلدية - مخ وأصاب - مسالك - أنف اذن - أشعة وتحاليل ) وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لربات البيوت والفتيات على بعض الصناعات اليدوية البسيطة التى يمكن أن تقوم بها ربات البيوت بالمنازل ، كما تقوم القافلة بعقد امتحان فورى لمحو الأمية وعقد ندوات للم الشمل ومكافحة التطرف وكذلك ندوات توعوية دينية وصحية وزراعية وبيطرية بالاضافة الى عرض للخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ كما ستقوم القافلة بتوزيع مساعدات غذائية وبطاطين للأسر الأشد احتياجا.

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