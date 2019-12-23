شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": جهاز مدينة السادات يستعد لتنظيم دورة رياضية للمدن الجديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مع وائل شعبان، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لتنمية وتطوير المدن، والمدير التنفيذي للدورة الرياضية للمدن الجديدة، وممثلين عن أجهزة المدن الجديدة المختلفة، وذلك للإعداد لتنظيم الدورة الرياضية للمدن الجديدة 2020 بمدينة السادات.

وبعد الترحيب بالحضور، وجه المهندس أمين غنيم، خلال الاجتماع، الشكر لمسئولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، على ما بذلوه من جهد في تنظيم الدورة الرياضية لعام 2019، كما تم تكريم الراحل المهندس عبد المنصف الرفاعي، علي ما بذله من جهد رائع في إظهار الدورة الرياضية الماضية بمدينة العاشر من رمضان، بالصورة التي أشاد بها الجميع، حيث أكد الحضور أن جهاز العاشر من رمضان، حقق الهدف من الدورة من توثيق الصلات والمحبة والأخوة والتعارف بين الجميع.

وأضاف رئيس الجهاز: تناول الاجتماع كيفية تنظيم الدورة وخروجها بالشكل اللائق، وأن تكون وسيلة تعارف وتقارب بين العاملين بالهيئة، ولنشر روح المحبة والمودة بين العاملين، كما تم مناقشة عدد الألعاب المشاركة في البطولة وآلية الاشتراك، وكذا تشكيل اللجان المشرفة علي تنظيم الدورة ومهام كل لجنة

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وأكد رئيس الجهاز، أنه سيتم بذل أقصى جهد ممكن لخروج الدورة الرياضية المقبلة بالشكل اللائق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها المختلفة، مضيفاً أنه تم معاينة الموقع المقترح لعقد الدورة الرياضية بها، وجارٍ استكمال التجهيزات اللازمة قبل بدء الدورة.