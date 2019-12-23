شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة الجديد: تكليفات واضحة للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة، بالعمل بالإمكانيات المتاحة، والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والبدء فى مشروعات واضحة ومحددة حتى يكتب لها النجاح.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن هدفنا هو تطوير الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين، وعدم الإعلان عن أى مشروع قبل البدء فى تنفيذه وتطبيقة على ارض الواقع، متابعا: الرئيس لدية اهتمام خاص بالزراعة والإنتاج الحيوانى، لأن وزارة الزراعة هى المسئولة عن توفير الغذاء، سواء إنتاج نباتى أو حيوانى أو داجنى أو سمكى.

وأكد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن حجم العمل سيكون الإنتاج بتكاتف الجميع، والنجاح الذى تحقق فى مشاريع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فى السابق سيتم استكماله، وذلك لتسريع عملية التنمية وتحقق الهدف منها.