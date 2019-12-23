شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة لرفع إشغالات شوارع الأنصار وإيران والدقى وإزالة التعديات على الطريق والحواجز الحديدية واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين. Advertisements نفذت الحملة بالتعون مع شرطة المرافق بحضور العميد أحمد وحيد مدير شرطة مرافق الجيزة و النقيب رومانى جيد مدير شرطة مرافق الدقى وإبراهيم عبد الغنى مدير الإشغالات. وأكد رئيس حى الدقى أن الحملة تأتى لتحقيق الردع العام وإعادة الشارع لأصله للمنفعة العامة للمواطنين وتيسير الحركة المروريه بهذه الشوارع، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حى الدقى يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.