شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع تطوير الرى يبحث موقف تنفيذ أنظمة الرى الحديثة بأراضى الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى مع المهندس ياسر قطب رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى ومديرى عموم التوجيه المائى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض أنشطة التوجيه المائى خلال الفترة الماضية وعرض خطط الإدارات وما تم تنفيذه من ندوات نشر الوعى المائى و مخرجات هذه الندوات.

تناول الاجتماع موقف تنفيذ أنظمة الرى الحديثة بأراضى الدلتا وبروتوكولات التعاون مع البنوك الوطنية لتمويل شبكات رى حديثة بالاراضى القديمة و تشجيع المزراعيين على ذلك.

من ناحيته، أوضح رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن التوجيه المائى ينفذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.