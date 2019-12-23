الأوقاف تفتح باب المشاركة في جائزة " التميز الحكومي العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق المنظمة العربية للتنمية الإدارية جائزة ” التميز الحكومي العربي ” تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة في المؤسسات والكوادر الحكومية العربية ومنها (جمهورية مصر العربية).

ودعت وزارة الأوقاف، الراغبين في الترشح للجائزة من الوحدات التابعة أو الموظفين التابعين لها، التقدم بملخص في حدود صفحتين بأهم الإنجازات المؤهلة للترشح، في غضون أسبوعين من الآن، وملء النموذج الموجود على الرابط:اضغط هنا

ولفتت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، إلى أن ذلك يأتي ضمن نشر وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردي لتطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة للفعاليات الدولية والعربية التي تهدف إلى إبراز النماذج الرائدة والمتميزة من المؤسسات والكوادر الحكومية العربية.