بعد انقشاع الشبورة.. إعادة فتح طريق الفيوم الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الإثنين، فتح طريق الفيوم الصحراوي، من الكيلو 46 حتى الكيلو 56، بعد تلاشي وزوال الشبورة الكثيفة، التي ظهرت أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من الشبورة الكثيفة على الطرقات جراء عدم استقرار الطقس، وطالبت سائقي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر.