"المرور": إغلاق طريق "بني سويف - المنيا" بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، إغلاق طريق الجيش من بوابات محافظة بني سويف حتى بوابات المنيا. وقالت الإدارة، إن الإغلاق بسبب الشبورة المائية الكثيفة وحرصًا على حياة رواد الطريق.

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