"عايدة" تطلب الخلع: "كسَّر النيش وطقم الصيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "عايدة. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "عصبي جدًا.. وكسرلي الطقم الصيني".

وحسب أوراق القضية، تزوجت عايدة و"ياسين. ح"، منذ سنتين، وكانت حياتهما مستقرة في البداية، لكنّ عقب مرور أشهر قليلة على الزواج، اكتشفت طباع زوجها، الذي أصبح أكثر عصبية.

وتقول "عايدة" في الدعوى إنها تحدثت إلى زوجها عدة مرات ليغير أسلوبه معها، وأن يفرق بينها وبين أصدقائه في المعاملة، لكنه تجاهلها، وزادت المشكلات بينهما خاصة بعد تكسيره "الغسالة" التي اشترتها قبل شهر واحد دون أن يفكر في إصلاحها.

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وتشكو الزوجة لوالدها من تصرفات زوجها، الذي استدعى الأول لمعاتبته، فوعده الزوج بتغيير سلوكه، دون أن يفي بوعده، بحسب الدعوى.

وأضافت الزوجة، أن فكرة تجنب زوجها أثناء عصبيته سيطرت عليها، لأنه كلما انزعج من شيء حطمه، وكان آخر الأشياء التي حطمها "مستلزمات النيش والطقم الصيني"، قائلة: "طالبته بشراء مستلزمات جديدة بدل التي كسرها، حتى لا تشكوه لوالدها، فضربني وأهانني أمام الجيران".

وتتابع الزوجة، أنها هربت إلى منزل أسرتها تشكو عنف زوجها، وعلمت من شقيقته أنه مستمر في تحطيم المنزل، فقررت بمساعدة والدها طلب الطلاق لكنه رفض وهددها.

وبحسب أوراق القضية، قررت الزوجة، التخلص من زوجها، ولجأت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع برقم 139 لسنة 2019، ومازالت منظورة أمام المحكمة.​