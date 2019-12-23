مصر | انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على طريق السويس الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية على طريق السويس الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي، إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية، وجار إزالة حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية على طريق السويس المتجة إلى القاهرة.

وانتقل اللواء علاء متولي مدير الادارة العامة للمرور وقيادات الإدارة لمكان البلاغ لرفع الحادث وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.. وسنوافيكم بالتفاصيل.