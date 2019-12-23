أخبار مصر | بعد زوال "الشبورة".. إعادة فتح طريق الكريمات من بني سويف للمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زوال "الشبورة".. إعادة فتح طريق الكريمات من بني سويف للمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوي، من بوابات بني سويف حتى بوابات المنيا في الاتجاهين، بعد زوال وتلاشي الشبورة المائية التي ظهرت صباح اليوم، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

