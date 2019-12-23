أخبار مصر | توجيهات السيسي واجتماع سد النهضة أبرز ما جاء في صحف اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات السيسي واجتماع سد النهضة أبرز ما جاء في صحف اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الاثنين، بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية والتعليمات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، ومتابعة مفاوضات سد النهضة المقامة في الخرطوم، فضلًا عن متابعة للحكم الصادر في قضية "راجح والبنا".

واهتمت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" بأداء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيحمل إلى جانب مهام منصبه، منصبي الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري.

وأشارت الصحف إلى أن الوزراء الجدد هم الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرا للسياحة والآثار، المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وزيرا للعدل، الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبه، وزيرا للطيران المدني، ونيفين رياض عبدالمجيد القباج، وزيرا للتضامن الاجتماعي، السيد محمد مرزوق القصير، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرا للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرا لشئون مجلس النواب.

وأبرزت الصحف التوجيهات التي أعطاها الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

ولفتت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، وأكد أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.

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كما شدد الرئيس - وفقا للصحف -، على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقا للجداول الزمنية المقررة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، واطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

وفي الشأن الخارجي، واصلت الصحف اهتمامها بمتابعة اجتماعات وزراء الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، والسوداني ياسر عباس، والأثيوبي سيلشي بيكيلي، بحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في الخرطوم، وأشارت إلى أنه تم مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأوضحت الصحف أنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا يومي 15-16 نوفمبر 2019، والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة يومي 2-3 ديسمبر الجاري، واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر الجاري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث؛ للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود.

ولفتت الصحف إلى أن المفاوضات والمشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية ستستمر خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس أبابا يومي 9 - 10 يناير المقبل.

وعلى الصعيد المحلي، أبرزت الصحف الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل الطالب "محمود البنا"، وأشارت إلى أن محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم "محكمة الأحداث" قضت بمعاقبة المتهم الأول "محمد راجح" بالسجن 15 عامًا، و"إسلام عواد" 15 عامًا، و"مصطفى محمد" 15 عامًا، و"إسلام البخ" 5 سنوات.