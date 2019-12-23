أخبار مصر | بيان مهم من السكة الحديد عن تأخيرات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من السكة الحديد عن تأخيرات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن التأخيرات المتوقعة، اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات.

وأضافت الهيئة فى بيان صحفى، أن التأخيرات، كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

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