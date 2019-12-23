أخبار مصر | بيان مهم من السكة الحديد عن تأخيرات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان مهم من السكة الحديد عن تأخيرات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن التأخيرات المتوقعة، اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات.
وأضافت الهيئة فى بيان صحفى، أن التأخيرات، كالتالي:أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير، والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.