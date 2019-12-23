أخبار مصر | وكيل البرلمان يدعو خريجي جامعة بدر لحضور إحدى الجلسات العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل البرلمان يدعو خريجي جامعة بدر لحضور إحدى الجلسات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا السيد الشريف وكيل أول البرلمان، خلال احتفالية جامعة بدر بتخريج أول دفعتين بكليات الصيدلة والتمريض واللغات والادارة والعلوم المالية، برعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الامناء والدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة، الطلاب الخريجين من جامعة بدر، لحضور إحدى جلسات البرلمان المصري.

وأكد الشريف، على دعم الحكومة المصرية والقيادة السياسية للشباب الخريجين، لكونهم أمل مصر مستقبلا.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ورجال الدولة، منهم الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الاسبق، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والفنان محمد صبحي، ورجل الأعمال حسن راتب.