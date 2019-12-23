القائم بأعمال سفير البحرين يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالرحمن هاشم القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بالإنابة دعم بلاده لمصر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومساندتها للجهود الدؤوبة والمتواصلة لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري.

جاء ذلك في كلمة القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بالإنابة في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم.

وقال القائم بأعمال سفير مملكة البحرين في كلمته إن زيارات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى القاهرة ولقاءاته المستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد وحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الكبيرين منذ عقود.

وأكد حرص الزعيمين على مواصلة التشاور والتنسيق الدائم لمجابهة التحديات التي تواجه أمن المنطقة والعالم، وتذليل أية عقبات قد تعترض سبيل مسيرة علاقات البلدين الطويلة الأمد، والتي تجسد عمق التفاهم الاستراتيجي بينهما.

وقال إن مسارات التعاون بين الجانبين البحريني والمصري تشهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية، فإضافة إلى وعي البلدين بدور الأخرى، حيث تؤمن المملكة بأن مصر تمثل عمقا استراتيجيا لها، وتؤمن مصر بأن أمنها من أمن البحرين ويمتد للخليج ككل، وهو خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه، فإن البلدين يحملان الرؤية ذاتها إزاء العديد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة خطر تنظيمات التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.

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وأشار إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تتميز بالاستقرار والأخوية، وتشهد مسارات التعاون بين الجانبين ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضية .لافتا إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو.

وعلى الجانب الاقتصادي، قال القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بالإنابة إن التعاون بين مصر والبحرين يتخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة تشمل تقريباً جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نموًا متزايدًا.

وأشار إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تحتل المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، حيث تصل الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 3 مليارات دولار، وما زالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتابع: إن البلدين الشقيقين يرتبطان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل مختلف المجالات، فهناك 9 اتفاقيات تعاون في مقدمتها القانونية والتجارية وتشجيع وحماية الاستثمار، وهناك 14 مذكرة تفاهم في مجالات عديدة منها التعاون والتنسيق الأمني والطيران المدني والمجال القانوني والقضائي وسوق الأوراق المالية.

وكان عبدالرحمن هاشم القائم بأعمال سفير مملكة البحرين بالإنابة لدى جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية ودبلوماسيو السفارة في استقبال ضيوف الحفل الذي حضره لفيف من الوزراء والسياسيين، في مقدمتهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور على مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومندوب عن وزير الدفاع، ومندوب عن رئيس الأركان، ووكيل الأزهر الشريف نيابة عن شيخ الأزهر الشريف، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة.

كما حضر الحفل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، علاوة على لفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في مصر، ونخبة من الإعلاميين والكتاب الصحفيين ورجل الأعمال والفنانين.