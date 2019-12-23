شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ألمانيا: لدينا 33800 دارس للغة الألمانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة الألمانية بالقاهرة عن عدد دارسى اللغة الألمانية فى مصر، حيث أفادت بأنه وصل إلى 33800 دارس للغتهم خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه حرصا من السفارة على ضمان جودة تعليم اللغة الألمانية فى القاهرة فإن القسم الثقافي والتعليم بالسفارة يقومون بالتعاون مع كل من هيئة التبادل العلمي «DAAD ومعهد جوته بمصر والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.
ونشر الحساب الرسمى للسفارة الألمانية بالقاهرة عبر "توتير"، منذ قليل، المعلومات عن دارسى اللغة الألمانية قائلا: "هل تعلم أن عدد دارسي اللغة الألمانية ????????في مصر????????يصل حوالي 338000 دارس؟ وحرصا على ضمان الجودة فإنه يقوم بالتعاون مع القسم الثقافي والتعليم بالسفارة كلا من الهيئة للتبادل العلمي #DAAD ومعهد جوته بمصر والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج لتعزيز اللغة الالمانية بأوجه مختلف".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة ألمانيا: لدينا 33800 دارس للغة الألمانية فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.