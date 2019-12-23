شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة ألمانيا: لدينا 33800 دارس للغة الألمانية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفارة الألمانية بالقاهرة عن عدد دارسى اللغة الألمانية فى مصر، حيث أفادت بأنه وصل إلى 33800 دارس للغتهم خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه حرصا من السفارة على ضمان جودة تعليم اللغة الألمانية فى القاهرة فإن القسم الثقافي والتعليم بالسفارة يقومون بالتعاون مع كل من هيئة التبادل العلمي «DAAD ومعهد جوته بمصر والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة الألمانية بالقاهرة عبر "توتير"، منذ قليل، المعلومات عن دارسى اللغة الألمانية قائلا: "هل تعلم أن عدد دارسي اللغة الألمانية ????????في مصر????????يصل حوالي 338000 دارس؟ وحرصا على ضمان الجودة فإنه يقوم بالتعاون مع القسم الثقافي والتعليم بالسفارة كلا من الهيئة للتبادل العلمي #DAAD ومعهد جوته بمصر والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج لتعزيز اللغة الالمانية بأوجه مختلف".