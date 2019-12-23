شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة التصالح على المتر المسطح وفقا لقانون مخالفات البناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ووقف النمو العشوائى، والقضاء على ظاهرة العشوائيات التى انتشرت مؤخرا فى العديد من المدن، والتى شكلت خطورة على البنية التحتية بها.

وفيما يلى نرصد كيفية تحديد قيمة المخالفة وفقا للمتر المسطح:

تُنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

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تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.