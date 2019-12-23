شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الكريمات من بنى سويف إلى المنيا بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق الكريمات الصحراوى، من بوابات بنى سويف حتى بوابات المنيا فى الاتجاهين، بعد زوال وتلاشى الشبورة المائية التى ظهرت صباح اليوم، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.