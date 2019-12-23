شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الكريمات من بنى سويف إلى المنيا بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر
وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.
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