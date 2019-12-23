شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش عن تطورات أزمة قطر: تخطو نصف خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن مشكلة دولة قطر تكمن فى داخلها وفق سياسات الأسرة الحاكمة وأميرها تميم بن حمد، وأنها لا تتحرك خطوة للأمام لإحداث إصلاح فى سياساتها إلا وتعقبها بخطوات متتالية تفسد ما تقدم عليه من خطوات نحو الطريق الصحيح.

وقال الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، "مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر نفسها وأنها تخطو نصف خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء".

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تعليق انور قرقاش على ازمة قطر

وفى وقت سابق، فضح الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، السياسات القطرية خاصة مع وجود تسريبات تخص رغبة قطر فى حل الأزمة مع السعودية دون باقى دول الرباعى العربى الإمارات ومصر والبحرين.