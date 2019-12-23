شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الكريمات من بنى سويف إلى المنيا بسبب ظهور شبورة كثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، طريق الكريمات من بوابات بنى سويف حتى بوابات المنيا في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية،وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتهيب الادارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.