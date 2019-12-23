شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم سابع طائرة من طراز A 300- 220 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت شركة مصر للطيران سابع طائرة من طراز -A 300- 220- ضمن الصفقة التي وقعتها الشركة مع شركة إيرباص ويصل عددها إلى 12 طائرة من هذا الطراز تصل جميعها حتى يونيو عام 2020.

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ووصلت الطائرة من مونتريال بكندا بحروف تسجيل SU-GFC وذلك في إطار خطة مصر للطيران الإستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، وكانت أول طائرة قد تسلمتها الشركة يوم 8 سبتمبر الماضي.

وتعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا إذ تتميز بكفاءتها العالية في توفير استهلاك الوقود والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة «برات آند ويتني» من طراز PW1500G وتوفر بذلك أداء يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجما.

وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا والذي يقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.