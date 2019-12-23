شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تعاود رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، بجانب استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة وجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، بجانب تشكيل غرفة عمليات في المديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، علاوة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.