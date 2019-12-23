شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف سيناء الشمالية: صلاة عيد الميلاد في مطرانية سيناء الشمالية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، أن صلاة عيد الميلاد المجيد ستكون في بطريركية الأقباط الأرثوذكس «مطرانية سيناء الشمالية» في ضاحية السلام بمدينة العريش.

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وأكد أسقف سيناء الشمالية، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه في صبيحة يوم العيد سيتم استقبال المهنئين والمسئولين، مشيرًا إلى أن عيد الميلاد المجيد هو فرحة لكل المصريين.

وأضاف: «في مثل هذا اليوم منذ أكثر من ألفي عام ظهرت الملائكة عند ميلاد السيد المسيح وقالت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، وهو إعلان سماوي بأن ربنا يريد نشر السلام والشعور بالفرح والسرور بين الشعوب جميعا وفى مقدمتها مصر».

وأشار إلى أن «مصر هي المكان الوحيد الذي باركته العائلة المقدسة بالمجيء إليها ولم تذهب إلى أي مكان آخر، وشعب مصر هو الذي استقبل العائلة المقدسة عند مجيئها لأن مصر كانت المكان الذي وفر الأمن والأمان بالنسبة لها ورحبت بها، وكانت أكثر مكان نشر فيه السلام والمحبة، وخاصة شمال سيناء التي تعتبر مدخل العائلة المقدسة إلى أرض مصر لمسافة 200 كيلو مترا ثم انتقلت إلى باقي الأماكن في مصر».