شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة حول المقرات الكنسية بشمال سيناء استعدادًا لعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد محيط المقرات الكنسية في محافظة شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة، حيث تقوم قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين مطرانيه المحافظة بضاحية السلام ومقر الاستراحات الكنسية بحي المساعيد وكنيسة مار جرجس بوسط مدينة العريش، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

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وقالت مصادر أمنية أن قوات الأمن قامت بإنشاء دوائر أمنية وحرم آمن حول المقرات الكنسية، ومنع وقوف السيارات بمحيط هذه المقرات، من خلال إغلاق الطرق المؤدية إليها، بجانب قيام خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط حول المقرات الكنسية عن طريق الأجهزة الحديثة للكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة.

من جانبها، شددت مديرية أمن شمال سيناء، على جميع القيادات الشرطية والضباط والأفراد، بضرورة اليقظة التامة والحيطة والحذر، وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يحاول القيام بأعمال عنف أو إرهاب أو خروج عن القانون.

بدوره أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مديرية، وغرف عمليات مركزية في كل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وتلقي أية إخطارات أو بلاغات.