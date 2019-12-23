شكرا لقرائتكم خبر عن دورات توعية للغوص الآمن مع «أسماك القرش» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف كيفية التعامل والغوص الآمن مع أسماك القرش بمواقع الغوص بالبحر الأحمر، قررت غرفة سياحة الغوص برئاسة هشام جبر، إقامة عدة دورات تدريبية في مجال التوعية البيئية على وذلك للمديرين الفنيين ليخوت السفارى السياحية والممثلين القانونيين والملاك لهذة اليخوت السياحية.

وأكد هشام جبر رئيس الغرفة، على أنه تم التواصل مع العديد من الخبراء البحريين والبيئيين المُتخصصين في سلوك أسماك القرش الذين اتفقوا جميعاً على أن إلقاء المُخلفات بكافة أنواعها سواء كانت صلبة أو سائلة أو عضوية هي من الأسباب التي تساهم في تغيير سلوك أسماك القرش تجاه المُمارسين أثناء تنفيذ أنشطة الغوص بكافة أنواعها، وكما تلاحظ افتقار أطقم العاملين على متن يخوت السفارى السياحية سواء ريس، بحرى، ميكانيكى، مُساعد ميانيكى، طباخ، لاتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في التعامل مع السائحين في الحفاظ على البيئة البحرية، بسبب الممارسات الخاطئة بإطعام أسماك القرش، مُعرضين حياة وسلامة الغواصين والممارسين للخطر الداهم، مما أسهم بشكل مباشر في تغيير سلوك أسماك القرش لتكون أكثر عدائية، وهو الأمر الذي يحتم على الغرفة التحرك واتخاذ بعض الاجراءات لتدريب أطقم يخوت السفارى السياحية وتنظيم عملهم.

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وأوضح «جبر» أنه فيما يخص مرشدى ومدربى الغوص والمديرين الفنيين ليخوت السفارى السياحية، يجب حضور دورة تدريبية إجبارية مدة الدورة نصف يوم، علماً بأنه لن يُسمح بعمل أي من مرشدى ومدربى الغوص أو المديرين الفنيين على يخوت السفارى إلا بعد حضور الدورات المشار إليها.

ويمكن لمرشدى ومدربي الغوص العاملين بمراكز الغوص التقدم لحضور الدورة حين إعلان مواعيدها المقررة، وذلك حتى يتمكنوا من العمل على متن يخوت السفارى في حالة رغبتهم ولإصدار بطاقة مزاولة المهنة الخاصة بالعمل على متن يخوت السفارى، حيث إنه سوف يتم إصدار بطاقة بلون مختلف تسمح لحاملها فقط بالعمل على متن يخوت السفارى أو من خلال مراكز الغوص.

وتم تحديد مواعيد وأماكن الدورات بمدينة الغردقة في 19 يناير المقبل.