شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر تعلن عن حاجتها لانتداب أطباء من جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن حاجة المديرية إلى انتداب أطباء من جميع المحافظات وجميع التخصصات والحاصلين على درجة الماجستير أو الزمالة للعمل بمستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، لمدة ثلاثة أشهر، وأن يكون نظام العمل 15 يوما عمل فعلى و15 يوما أجازة ( نظام التسليم والتسلم)، على أن يتم صرف المرتب والكادر وصرف حافز المناطق النائية، بالإضافة إلى صرف مبلغ 500 جنية عن اليوم الواحد.

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