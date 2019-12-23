شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نقيب الفلاحين على اختيار وزير الزراعة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، في أول تعليق له بعد تولي المحاسب السيد القصير وزارة الزراعة، أن الفلاحين يعقدون آمالا عريضة وسريعة وطويلة المفعول على وزير الزراعة الجديد.

وأضاف «أبوصدام»: «ننظر إلى تاريخ الوزير الجديد من النجاحات التي حققها في المجال المصرفي والزراعي آملين أن يحقق مطالب الفلاحين في هيكلة السياسة الزراعية بما ينفع المزارعين».

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وأشار «أبوصدام» إلى أن مشاكل وزارة الزراعة ليست عصية على الحل إذا وضعت لها الخطط ذات المدى المحدد، على حد قوله، لافتا إلى أن أهم هذه المشاكل هي مشكلة التسويق والتسعير والذي يكمن حلها في تطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 14لعام 2015 والمسمى قانون الزراعات التعاقدية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة الجديد جدير بوضع السياسات الزراعية التي تنهض بالمجال الزراعي وترضي المزارعين، ولاسيما أنه على علم تام بالمعاناة التي يواجهها المزارعين المتعثرين وعجزهم عن دفع مستحقات البنك الزراعي المصري عليهم خلال السنوات الماضية.

وأكد «عبدالرحمن» على أن اختيار «القصير» للتصدي للملف الزراعي في الوقت الراهن «اختيار في محله» خاصة أن المشاكل المالية هي أكبر الأخطار التي تهدد الحياة الزراعية المصرية، وأن الوزير الجديد على خبرة كبيرة بكل الاحتياجات الزراعية وعلى علاقه طيبة بكل العاملين في المجال الزراعي، على حد تعبيره.