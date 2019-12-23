شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 23 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. يستكمل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال أخذ الرأي من قبل الأعضاء على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية إلى الجلسة العامة.

القاهرة.. تبدأ امتحانات المرحلة الإبتدائية لطلاب الأزهر الشريف للفصل الدراسي الأول يعقبها امتحانات مختلف المراحل الدراسية.

بورسعيد.. تحتفل محافظة بورسعيد بالذكرى ال ٦٣ لدحرها العدوان الثلاثي.

بكين.. يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة إلى الصين يبحث خلالها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيه كيانج التعاون من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.

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تونس.. يبدأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي زيارة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، دعما لتونس عقب انتخاب رئيس جديد لها بجانب رئيس جديد لمجلس نواب الشعب.

جدة.. تنظم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي وتمكين المرأة والطفل في غينيا ورشة عمل على مستوى الخبراء حول إدماج وتمكين ذوي الإعاقة، بالعاصمة كوناكري.

القاهرة.. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات التكميلية بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا، وذلك لخلو المقعدين بوفاة نائبي الدائرتين.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الموسكي».

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري في الأسبوع العاشر من منافسات الدوري العام في السابعة والنصف مساء.