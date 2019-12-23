شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل استمارة الثانوية العامة دفعة 2020 إلكترونيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تفتح باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحانات يونيو 2020، الأسبوع المقبل قبل نهاية ديسمبر الجارى.

وأوضحت المصادر أن الطلاب يسجلون الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة بعد حصول الطالب على كلمة السر من المدرسة التابع لها فى الإدارة التعليمية.

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وأشارت المصادر إلى أن الطلاب يبدأون الفصل الدراسى الثانى فى كتابة الاستمارة الورقية فى مدارسهم مع سداد قيمة رسوم الامتحان التى تحددها الوزارة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن ملء الاستمارة الورقية مرهون بالإلكترونية، حيث يحصل الطالب على نسخة من الإلكترونية لكتابة وتسجيل نفس البيانات فى الورقية، بشكل دقيق خاصة فى اختيار الطالب للغة الثانية.