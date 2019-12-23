شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل استمارة الثانوية العامة دفعة 2020 إلكترونيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المصادر أن الطلاب يسجلون الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة بعد حصول الطالب على كلمة السر من المدرسة التابع لها فى الإدارة التعليمية.
وأشارت المصادر إلى أن الطلاب يبدأون الفصل الدراسى الثانى فى كتابة الاستمارة الورقية فى مدارسهم مع سداد قيمة رسوم الامتحان التى تحددها الوزارة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن ملء الاستمارة الورقية مرهون بالإلكترونية، حيث يحصل الطالب على نسخة من الإلكترونية لكتابة وتسجيل نفس البيانات فى الورقية، بشكل دقيق خاصة فى اختيار الطالب للغة الثانية.
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