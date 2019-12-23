شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يتوقعون انتعاش حركة السياحة بعد عودة الرحلات البريطانية لشرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة بعد عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة بعد عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ. وتوقع 80% من القراء انتعاش حركة السياحة بعد عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ، بينما استبعد 20% من القراء انتعاش حركة السياحة بعد عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ.

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