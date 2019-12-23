شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر اللقاحات لمشروع المليون رأس ماشية ومزارع الأرانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعد ، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المعهد قام بدور فعال بإمداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتطلباتها من الأمصال واللقاحات البيطرية، كذلك إيفاء المشروع القومي للتنمية المستدامة بإنتاج مليون رأس ماشية باحتياجاته من اللقاحات والأمصال البيطرية، وكذلك الجمعية المصرية لمنتجي الألبان باحتياجاتها من لقاحات الماشية، كما ساهم في إمداد الجمعية المصرية لمربى الأرانب باحتياجاتها من لقاحات الأرانب.

وأضاف مدير معهد الامصال واللقاحات ، خلال عرضه تقرير على وزارة الزراعة حصل لـ ”الخليج 365”، على نسخه منه ، أنه نتيجة قيام المعهد بإنتاج لقاح جديد لمربى الأرانب والبط وتلبية احتياجاتهم من لقاح الأرانب ولقاح الدرزى للبط فكان له الأثر الكبير في قبول ورضا مربى مزارع الأرانب ومزارع البط على مستوى المحافظات وإنقاذ المربيين من الخسائر الفادحة لهم.

وتابع محمد سعد ،أنه في إطار التطوير النوعي لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية في المعهد وذلك باستخدام معزولات حقلية حديثة بعد تطويعها بحثياً في إنتاج اللقاحات وكذلك استخدام مستحلبات ومذيبات حديثة لزيادة الكفاءة المناعية للقاحات، تم تشكيل لجنة مسئولة عن التسجيلات وتجهيز مكتب للتسجيلات لحفظ ملفات التسجيل بصورة مميكنة على أجهزة الكمبيوتر ووسائل التخزين المختلفة وأيضاً في صورة ملفات علمية ورقية.