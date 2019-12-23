تعرف على أسعار التصالح فى 6 وحدات محلية بمركز ومدينة العياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة العياط للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى. ويعرض ”الخليج 365” أسعار متر التصالح على مخالفات البناء بمنركز ومدينة العياط: مناطق مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطورى والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية ببرنشت والقري التابعة لها، والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها: Advertisements 1- السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى 150 جنيها. 2- الإدارى أقل قيمة فى سعر المتر التصالح 70 جنيها وأعلى قيمة 210 جنيهات. 3- التجارى أقل قيمة 100 جنيه وأعلى قيمة 300 جنيه. 4- الخدمى أقل قيمة 60 جنيها للمتر أعلى قيمة 180 جنيها.

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