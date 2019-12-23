شكرا لقرائتكم خبر عن مروة أمام محكمة الأسرة: "لن أعيش فى جلباب أمينة لأن جوزى مش سى السيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت استحالة العشرة بينهما وخشيتها من ألا تقيم حدود الله، موضحة: "تزوجت لمدة 3 سنوات، عانيت فيها من خيانة زوجى وتصرفاته وتقمصه دور سى السيد رغم أننى أعمل وأتحمل أعباء نفقات المنزل".

وقالت "مروة.ا.ع": "صبرت وتمسكت بمبدأ ضرورة الاستمرار فى العلاقة الزوجية، وتحمل الصراعات وتسلط زوجى والإساءة لى وأهلى، وبخله، لأقرر ترك المنزل له، وبعدها بدأ ملاحقتى ورفض دفع نفقات طفلته، وقام بملاحقتى ومحاولة الانتقام منى عقابا لى على فشل زواجنا، لأقضى معظم وقتى بين أروقة المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب المحامين".

وتابعت "مروة" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "أعمل فى منصب مرموق ويعاملنى الجميع باحترام بحكم وضعى وسط زملائى، وبالرغم من ذلك كنت أتعرض للتعنيف على يد زوجى، ويعاملنى بازدراء".

وأضافت: "قررت تطليقه خلعا، بعد فشلى فى إقناعه بالانفصال بشكل ودى، حتى أتخلص من الكابوس الذى كان ينغص على حياتى، وأسترد السلام النفسى أنا وطفلتى بعد أن أصابه الجنون ورفع يديه عليها بالضرب".