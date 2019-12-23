أخبار مصر | الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلا اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربا في نهاية الفترة.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على السواحل الغربية والمناطق الداخلية تكون مثيرة للرمال والأتربة.