شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قانونية تونسية ترصد قائمة سوداء لإعلاميى الإخوان.. تضم معتز مطر وناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم لجنة قانونية – تضم خبراء قانون وإعلاميون- بعمل قائمة سوداء ترصد أسماء إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية، سواء فى تونس أو خارجها، وقال منذر قفراش رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ تونس، إن هذه القائمة تضم جميع إعلاميي جماعة الإخوان وخاصة الفارين فى قطر وتركيا، حيث تشمل كل من معتز مطر ومحمد ناصر وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عن إعلامي الجماعة الإرهابية.

وعن جهودهم لمواجهة أكاذيب الإخوان سواء فى تونس أو خارجها، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نحن نعمل على تجميع قائمات بأسماء الإعلاميين والمدونين المشرفين على وسائل إعلام الإخوان في كل الدول من خلال لجنة مراقبة إعلامية ثم نجمع ضدهم الأدلة القانونية التي تدينهم بنشر الفكر المتطرف، ودعم الحركات الإرهابية، وهنا يتولى فريق المحامين التابع للجنة القانونية رفع دعاوي قضائية ضدهم خاصة في المحاكم الأوروبية والأمريكية، كما نرسل قوائمهم للأجهزة الأمنية فى الدول المصنفة للإخوان كحركة إرهابية قصد وضعهم في قائمات تمنعهم من دخول أراضي تلك الدول".

وأكد أنهم سيطالبون بإسقاط الجنسية عنهم حتى لا يتمكونون من العودة لبلادهم، وخاصة أنه استهدفوا هدم تلك الدول وعمل على نشر التطرف والفتن فيها.