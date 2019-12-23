شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لمزاولة مهنة تنظيم انتظار السيارات "السياس".. أبرزها إجادة القراءة والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للممارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السياس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.
ونص مشروع القانون، على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي
1 -ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 -إجادة القراءة والكتابة.
3 -أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
4 -أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
5 -ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 -الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
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