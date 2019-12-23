شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة: أخطاء القراءات اختفت بعد نجاح "شعاع" فى التسجيل بـ"الصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن مشاكل فواتير الكهرباء الناتجة عن تسجيل قراءات خاطئة اختفت وأصبحت معدومة بنطاق عمل الشركة، بعد نجاح شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بقطاعى شمال ووسط البحيرة فى تسجيل القراءات بالتقاط صورة للعداد.

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وأضاف عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة شعاع مسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بحوالى مليون 400 ألف مشترك من صغار المشتركين من إجمالى مليون 800 ألف مشترك، لافتا إلى أن نسبة أخطاء القراءات لا تتعدى 3 فى الأف وهو الأمر الذى أدى إلى انتهاء مشاكل فواتير الاستهلاك بالشركة.

وأشار عكاشة إلى أنه منذ 3 أشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجودة، مشيرا إلى أنه تتم محاسبة المخطئ والمتسبب فى إصدار فاتورة خاطئة أولا بأول حتى لا تتكرر.