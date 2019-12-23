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وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من الخرطوم بعد حضوره اجتماع سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة صباح اليوم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى و الوفد المرافق له بعد مشاركتهم فى الاجتماع الثالث لـ سد النهضة الذى عقد فى الخرطوم، بمشاركة ممثلين من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

 

وخلال الاجتماع بحث الوزراء النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.

 

ويعد هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والاجتماع الذى عقد فى القاهرة الشهر الحالى، وشارك فيه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين، حيث تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تم الاتفاق على استكمال المناقشات فى اجتماع القاهرة المنعقد على مدار الاثنين والثلاثاء من الاسبوع الحالى.

 

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يذكر أن هذا الاجتماع فى إطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.

 

 

 

 

 

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