شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالبرلمان من قبة النواب إلى مبنى الوزراء.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال دورة مجلس النواب، والذى انعقد في 2015 ، تم اختيار أثنين من أعضاء البرلمان، لتولي حقيبتين داخل الحكومة، وذلك في التعديلات الوزارية التى طرأت في تلك الفترة.

الاختيار الأول كان مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين الحالى، والذى شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب السابق منذ بداية دور الانعقاد بالبرلمان الحالي، وحتى عام 2017، وتقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين فى عام 2017 وذلك فى عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وسبق أن شغل المصيلحى منصب وزير التضامن الاجتماعي والتموين في وزارة أحمد نظيف منذ 31 ديسمبر 2005.

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وفى الاختيار الثاني كان من نصيب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ليتولى حقيبة وزارة الدولة للإعلام، وذلك في التعديل الوزارى الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب في جلسة اليوم، سبق أن تولى وزارة الإعلام فى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير.