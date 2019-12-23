شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعد مذكرة بإحالة المتهمين فى قضية "انهيار برج أوسيم" للمحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت النيابة العامة فى شمال الجيزة مذكرة للنائب العام بشأن التحقيقات التى أجريت مع المتهمين فى قضية انهيار برج أوسيم، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم فى اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ.

وكشفت التحقيقات أن شركة مقاولات خاصة تلقت تكليفا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بفك برج كائن بشركة جنوب القاهرة بمنطقة أوسيم، ضمن عملية تطوير وإحلال وتجديد أبراج كهرباء الضغط العالى بالمنطقة.

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وتابعت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ عملية فك البرج انهار أثناء وجود عدد من العاملين فوقه، ما أسفر عن مصرع 5 من العاملين وإصابة اثنين آخرين. وكشفت التحقيقات أن بيئة العمل التى انهار فيها البرج غير مؤمنة، كما أن العاملين المتوفين لم يرتدوا الملابس المؤمنة المخصصة لمثل تلك الأعمال، كما أن مشرفى العمال الفنيين تغيبوا عن موقع العمل، ما أدى فى النهاية لانهيار البرج ووفاة العمال.

كما تسلمت جهات التحقيق تقرير مفتش الصحة حول جثامين ضحايا الحادث الـ5، والتى أكدت عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتهم، وصرحت بدفنهم، وتسلمتهم أسرهم، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من الدفاع المدني ووزارة الكهرباء، لفحص البرج المنهار وتحديد أسباب انهياره، وكتابة تقرير واف عن أعمال الصيانة، وأسباب الانهيار، وتسليمه لجهات التحقيق لاستكمال تحقيقاتها. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الاثنين فى الواقعة، بعد استقرار حالتهم الصحية، وخروج أحدهم من المستشفى، وتسلمت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهم، وحالة الضحايا المتوفين جراء الحادث.