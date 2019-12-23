شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يرصد طائرة "بوينج" تنقل عتادا عسكريا من اسطنبول إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الجيش الوطنى الليبى، مساء الأحد، بأنه رصد طائرة "بوينج" تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا.

وحذر المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، شركات النقل الجوى من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددا على أن القوات الجوية لن تتردد فى إسقاط أو استهداف الطائرات التى تقوم بإدخال الأسلحة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد جدد -فى وقت سابق- تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكرى لحكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن "التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر".