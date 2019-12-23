شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ملفا على طاولة وزير الزراعة الجديد.. أهمها إحياء مشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الملفات العالقة التى سيعمل عليها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد خلال الفترة المقبلة.. وهى كالآتى: -زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، خاصة الحبوب للحد من الاستيراد. -مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية . - تفعيل تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل، وتحقيق هامش ربح للمزارعين. - إعادة دور الإرشاد الزراعى بقرى ونجوع المحافظات بعد خلو المحافظات من دور المرشد الزراعى. -اعادة النظر في ملف زراعة وتسويق القطن المصرى "الذهب الأبيض" لإعادته الى مكانته الطبيعية، وزيادة المساحات المنزرعة بعد تراجع مساحاته. -استكمال مشروع تنمية واستزراع مساحة الــ 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا ، ومشروع تطوير مزارع الإنتاج الداجنى للحد من الخسائر والسيطرة على الامراض. Advertisements -استكمال تطبيق الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" الذى يشمل 7 ملايين فلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه ،خاصة بعد تطبيق كنماذج بمحافظتى الغربية وبورسعيد . - استكمال المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر، مشروع زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفية لزيادة انتاج اللحوم والدواجن. - استكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات ، ومشروع التحسين الوراثى " التلقيح الصناعى" على مستوى المحافظات . واستكمال إحياء مشروع "البتلو" بعد حظر ذبح العجول، وتطبيق حظر العجول الذكور الأقل من 400 كيلو جرام . استكمال مشروع الزراعة الرقمية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ، لإعداد نموذج إرشادى زراعى رقمى في إطار تعزيز القدرات الوطنية . وتنمية وتطوير بحيرات شمالية لزيادة الإنتاج السمكى، ومشروع الاستزراع السمكى، لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء ، وتطوير مشروع الرى الحقلى فى مساحة 5 ملايين فدان. استكمال فتح أسواق جديدة أمام صادرات المنتجات الزراعية، لزيادة صادرات المنتجات الزراعية وزيادة الدخل من العملة الصعبة على المستوى القومىى.

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