شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة الوطن سبيل قوته.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، حول موضوع وحدة الوطن سبيل قوته.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وتولى منابر مصر قضايا الشباب ودعم الوطن والدفاع من أجله أهمية، خاصة وتدرج وزارة الأوقاف القضايا الوطنية ضمن خطابها الدينى.