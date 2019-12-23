شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أمانة بين إيديك" تضع أمام 354 عاملا المخاطر والتحديات التى تواجهها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك 2019" فعاليات برنامجها الأول، اليوم الإثنين، بقاعة المجلس التنفيذى بمحافظة بورسعيد، بعد أن استمرت 3 أيام، بمشاركة 354 من العمال وأصحاب الأعمال والحكومة فى 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، على أن تبدأ البرنامج الثانى الثلاثاء حتى الخميس المقبل، بحضور السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المبادرة حققت نجاحا خلال مراحلها السابقة على مدار عامى 2017 و2018 بالمدن الصناعية، التى عقدت بها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة"، فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية فى توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم، وبدأت أمس الأحد بمحاضرة للواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن موضوع المخاطر والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية.

يذكر أن المبادرة تتم تحت إشراف آمال لبيب السعيد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومنال عثمان عبد العزيز مدير مركز التدريب والتنمية البشرية، رضا العربى محمد بمكتب وزير القوى العاملة، عبد الخالق مدبولى مسئول تنفيذى، وإيمان الشاطر مسئول مالى.