أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعلن عن فرص عمل.. تعرف على الوظائف المتاحة والمزايا

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف بفرع أولاد رجب، يومي الاثنين والأربعاء 23، 25 من ديسمبر الجاري من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، ضمن إطار بنك توظيف (طور وغير) من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

*تفاصيل الوظائف

١- كاشير.

٢- موظفFMC

٣- مراقب مخزون.

٤-محاسب فرع

٥- موظفين أمن.

٦- مراقبين كاميرات

٧- بائع بقالة.

٨- بائع لحوم (بلدي)

٩- منسقين ممرات.

١٠-بائع خضار وفاكهة

١١-بائع مخبوزات

١٢- خباز (شرقي - غربي)

١٣- منسق مخزن.

١٤- موظف خدمات.

١٥- سائقين رخصة مهنية ثالثة.



• مزايا الشركة



مرتبات مجزيه

تامين طبي

تامين اجتماعي

فرص للترقي

تامين على الحياة

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية والذهاب إلى فرع أولاد رجب بأول فيصل برج الأطباء.