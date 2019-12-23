بورسعيد تحتفل اليوم بالعيد القومى والذكرى الـ63 للانتصار على العدوان الثلاثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم محافظة بورسعيد بالذكرى الـ63 للانتصار على العدوان الثلاثى والعيد القومى للمحافظة، وذلك بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان الشهداء فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وإقامة العرض الفنى والعسكرى بالميدان. ومن المقرر أن يشارك فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان الشهداء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والقيادات السياسية والتنفيذية. Advertisements وعبر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن فخره بمرور 63 عامًا على رحيل جنود الاحتلال عن أرض بورسعيد والانتصال على العدوان الثلاثى، هذا اليوم الذى أثبت بسالة أهالى بورسعيد، وتضحيتهم من أجل مصر، مشيرًا إلى أن ذلك اليوم سوف يظل خالدًا في عقول ووجدان المصريين، فهو يوم العزة والكرامة والانتصار، الذى أدهش العالم كله، وقدم نموذجا لعظمة وقوة المصريين.

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