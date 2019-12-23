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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام رسمية، مساء الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السورى تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافا داخل سوريا.

وقال مصدر بالتحالف الإقليمى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد فى تصريح لـ"رويترز" إن من المعتقد أن 4 صواريخ كروز اجتازت الساحل عبر المجال الجوى اللبنانى باتجاه سوريا.

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وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا فى السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران فى سوريا، وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.

 

 

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