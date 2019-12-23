شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر السابق يواصل صفقاته المشبوهة مع رجل أعمال إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن رجال تنظيم الحمدين يواصلون عقد صفقات مشبوهة مع العدو الإسرائيلى متجاهلين المذابح التي تتم بحق الشعب الفلسطيني.

وكشفت تفاصيل آخر الصفقات التجارية مع إسرائيل وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأميركية التي أكدت أن رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني، وافق على بيع فندقين في لندن مقابل 333 مليون دولار لشركة "فيفيون" للاستثمار، وهي شركة عقارية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

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قطريليكس

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأميركية أن شركة "فيفيون" اشترت فندقي ساندرسون وسانت مارتينز لين المملوكين لرئيس الوزراء الأسبق هي شركة عقارية في لوكسمبورج يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

واستحوذ الشيخ حمد على هذه الفنادق منذ حوالي 8 سنوات مقابل 192 مليون جنيه إسترليني، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت: إن فيفيون وافقت على شراء فندقين من فنادق لندن الكبرى مقابل مبلغ إجمالى قدره 255 مليون جنيه إسترلينى.